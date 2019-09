Pokemon Sun and Moon: un nuovo Pokemon sta per aggiungersi al team di Ash?

Pokemon Sun and Moon, la serie dedicata al giovane Ash Ketchum, si trova ormai agli sgoccioli e metterà presto in scena la finale della Lega di Alola. Oltre al torneo però, sembra proprio che nel prossimo episodio vedremo un nuovo innesto nel team del protagonista, visto che uno dei Pokemon della sua squadra sembrerebbe essere pronto ad evolversi.

La preview dell'episodio 138 infatti, visibile tramite il post Twitter in calce all'articolo, mostra gli ultimi momenti prima del match contro Gladion, valido per il titolo di campione della Lega. Nel teaser possiamo osservare una manciata di Meltan mentre danzano in cerchio, preparandosi probabilmente per dare vita a Melmetal.

La clip non conferma nulla, ma viste le recenti critiche ricevute dal team di Ash, possiamo tranquillamente affermare che poter contare su un colosso d'acciaio di quasi una tonnellata potrebbe dare un bella spinta verso la vittoria al giovane allenatore di Biancavilla.

Il team di Ash Ketchum è attualmente composto da Rowlet, Lycanroc, Torrecat, Meltan e dal solito Pikachu, protagonista dell'eccezionale scontro dell'ultimo episodio. Nella puntata 137 infatti, Ash è riuscito a battere Guzman, sconfiggendo contro ogni pronostico l'imbattuto Golisopod.

E voi cosa ne pensate? Questa aggiunta potrebbe regalare al giovane allenatore il suo secondo trofeo? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!