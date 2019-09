Pokemon Sun and Moon: online la preview dell'episodio 138

Come avete potuto leggere, Ash è arrivato alla finale della lega di Pokemon Sun and Moon, dopo essere riuscito a sconfiggere insieme all'inseparabile Pikachu l'allenatore Guzman e il suo Golisopod. Vediamo quindi la nuova preview dell'episodio 138.

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, ci mostra la strada e le sfide che Ash e la sua squadra hanno dovuto superare per arrivare a questo traguardo. Sembra che la prossima serie sarà una specie di reboot per la saga, già a partire dal titolo: "Pocket Monster", secondo le intenzioni degli autori questo dovrebbe significare un ritorno alle origini, maggiori informazioni a riguardo verranno condivise il prossimo 29 settembre.

Tutto è pronto quindi per una conclusione in grande stile della Lega di Alola, e questa preview ricorda a tutti i fan dell'opera come è stato difficile per i vari allenatori giungere fino a questo punto della gara. Non è l'unica anteprima disponibile per i fan dell'opera dello studio di animazione OLM: ecco un ulteriore anteprima dell'episodio 138 di Pokemon Sun and Moon, che ci mostra un possibile nuovo membro per il gruppo di Ash Ketchum.

Cosa ne pensate del viaggio fatto finora dal protagonista? Scriveteci i vostri pareri con un commento alla notizia.