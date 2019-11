Pokemon Sun and Moon da record con l'ultimo episodio trasmesso

L'attesa per il nuovo anime Pokémon è tanta, e già i primi trailer ci hanno rivelato alcuni dei contenuti che troveremo nelle prime puntate. La prima giungerà domenica 17 novembre, dopo una breve pausa tra le due serie. Tuttavia, Pokémon Sun and Moon aveva ancora qualche asso nella manica per tenere incollati gli spettatori allo schermo.

Dopo tre anni, si è concluso Pokémon Sun and Moon attirando molti più spettatori del solito per il series finale. E in questi giorni sono arrivati anche i dati effettivi sullo share di quest'ultimo episodio, i quali comunicano che Pokémon Sun and Moon è tornato in top 10 anime per la prima volta dopo tanti mesi di trasmissione.

Lo share dell'ultima puntata di Pokémon Sun and Moon è stato del 2,2 percento, superato solo da sei trasmissioni e piazzandosi quindi al settimo posto della classifica settimanale. Sotto di lui arrivano Duel Masters, Welcome to Demon School Iruma-kun, Boruto: Naruto Next Generations e Vinland Saga.

La testimonianza di questa popolarità di Pokémon Sun and Moon è data dai commenti dei fan, i quali si sono susseguiti numerosi durante gli scorsi giorni sui tanti social media della rete. E voi come avete preso il finale della serie?