Pokémon Sun and Moon: la sinossi del finale appare in un commovente trailer

La conclusione dell’ultima stagione di Pokémon, Sun and Moon, è vicina. Dopo più di 20 anni, e l’incredibile vittoria alla Lega di Ahh, lui e Pikachu sono pronti per abbandonare la regione di Alola e continuare la loro avventura. Con l’episodio 146, che andrà in onda la prossima settimana, i fan vedranno numerosi personaggi partire.

L’utente Arkeus99 ha condiviso su Twitter la traduzione della sinossi dell'ultima puntata, il cui titolo è “Grazie Alola! Le rispettive partenze”, rivelando che vedremo momenti particolari dedicati ad Ash, ai suoi compagni e amici, e anche al Team Rocket.

“Satoshi (Ash) ha preso un’importante decisione riguardante il suo futuro. Tuttavia non è stato in grado di dirlo ai suoi compagni della Scuola Pokémon. Poi appare davanti a lui un Pokémon che ricorda molto bene. Nel mentre il Team Rocket è stato contattato dal Quartier Generale e si trova in grossi guai. Anche gli obiettivi di Lilie subiscono qualche cambiamento! Cosa riserva il futuro a tutti questi personaggi? Siamo finalmente giunti all’ultimo episodio di Pokémon Sun and Moon!”

Insomma si presenta come un finale di stagione ricco di eventi. Possiamo supporre che la decisione di Ash riguardi la volontà di continuare a viaggiare, dato che lo troveremo nella regione di Galar nella prossima serie dedicata a Pokémon Spada e Scudo. A fare da contonro a tutte queste informazioni è stato pubblicato anche un trailer, che potete trovare in fondo alla pagina, dove vengono chiaramente mostrate le separazioni dei personaggi per intraprendere strade diverse, che potrebbero comunque intrecciarsi nuovamente in futuro.