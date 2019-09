Pokemon Sun and Moon: la storica voce inglese di Ash si complimenta con un simpatico video

Alcuni rumor sembravano puntare alla vittoria di Ash nella Lega di Alola, ma ora abbiamo la conferma. Nella serie di Pokémon Sun and Moon l'allenatore partito da Kanto ha finalmente conquistato il suo primo titolo da campione, e sui social arrivano i complimenti della sua storica voce inglese.

Veronica Taylor ha postato sul suo profilo un simpatico video, in cui un pupazzetto dell'Ash del 1998 parla attraverso la voce della doppiatrice rivolgendo delle congratulazioni alla sua versione attuale. La Taylor ha scritto questo messaggio in didascalia al breve filmato:

"Congratulazioni ad Ash Ketchum per aver vinto la Pokemon League dal suo alter ego più giovane, del 1998 circa ... sì, duro lavoro, determinazione, buoni amici e un po' di fortuna ripagano"

La doppiatrice ha usato un'action figure di Ash di vecchia data, che unita alla sua voce ha generato una forte scarica di nostalgia per i fan di lungo corso che seguono l'anime dal lontano 1999. Non a caso il filmato è diventato praticamente virale, con tantissimi like e retweet. Ecco alcune delle sue parole:

"Ho sempre saputo che ce l'avresti fatta, anche se non ero cosciente che per realizzare i tuoi obiettivi avresti dovuto allenarti così duramente. Nonostante ciò non è la vittoria che conta, ma il modo in cui giochi. Congratulazioni per la vittoria!".

In questo articolo sono racchiuse le altre reazioni del web, che in queste ore si è praticamente polarizzato per rendere omaggio ad Ash Ketchum.