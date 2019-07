Pokémon Sun and Moon: svelate le nuove motivazioni di Ash

Nei suoi innumerevoli viaggi per le regioni del mondo, Ash Ketchum ha sempre incontrato pokémon ed allenatori diversi e variegati, facendo esperienza per cercare di raggiungere il suo sogno di diventare un campione di una lega. Tuttavia, i suoi tentativi finora non l'hanno mai visto raggiungere la prima posizione. E in Pokémon Sun and Moon?

Mentre la lotta per la Lega di Alola si avvicina, Ash è soggetto a tantissimo stress. I fan aspettano ormai da decenni che il giovane allenatore vinca un titolo, e si stanno chiedendo se nella nuova serie Pokémon Sun and Moon riuscirà a raggiungere questo obiettivo. Intanto però, gli scorsi episodi hanno mostrato una nuova motivazione di Ash nel vincere il prossimo torneo.

In Pokémon Sun and Moon, mentre Ash allena il suo team, il ragazzo rivela ai suoi amici trovati nel corso dell'attuale stagione che il lavoro svolto dal professor Kukui per creare la Lega l'ha ispirato, facendogli venire voglia di raggiungere la vetta. La lega, infatti, gli dà la possibilità di allenarsi e combattere insieme ad amici e rivali dell'isola. Se non tentasse di prendere la corona di miglior allenatore della regione, sarebbe come negare tutti gli sforzi fatti dal professor Kukui sia per l'organizzazione del torneo che per tutti i consigli utili per la maturazione del giovane allenatore.

Ash dovrà lavorare duro per riuscire comunque nell'intento, dovendo fare i conti anche con Maschera Reale, il quale potrebbe rivelarsi essere proprio il professor Kukui stesso. E voi, pensate che in Pokémon Sun and Moon Ash riuscirà finalmente a vincere un titolo, oltre quello minore della Lega d'Orange? Ricordiamo inoltre che alcuni fan hanno elaborato una teoria per cui Mr. Mime potrebbe essere il padre del giovane originario di Biancavilla.