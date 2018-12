Pokémon Sun and Moon: un teaser annuncia il nuovo arco narrativo

In attesa del rematch di Ash e Pikachu, su Youtube appare un trailer di trenta secondi che mostra ciò che ci attende nel prossimo arco narravito di Pokémon Sun and Moon.

Nel teaser di Pokémon Sun and Moon vediamo il ritorno di due personaggi amatissimi dai fan, Misty e Brock, che torneranno nella serie nel prossimo arco di due episodi. Il duo visiterà Ash e la regione di Alola, che esploreranno insieme al protagonista e ai suoi compagni di classe la catena di isole. Non ci sono ancora molti dettagli su ciò che vedremo nei prossimi episodi, ma sappiamo che il gruppo visiterà l'isola Akala. Il trailer ci mostra un po' di romanticismo tra Brock e il Kahuna dell'isola, Olivia, insieme a una scena in cui vediamo Misty e Brock giocare nella fattora di Kiawe con Mudbray. Sembra anche che Misty e il suo Gyarados si scontreranno con il Team Rocket, dato che il trailer mostra Gyarados avviluppato intorno a un robot gigante.

Il nuovo arco di Pokémon Sun and Moon, che sarà trasmesso dal 23 dicembre sulle TV nipponiche, sembra voglia fare da spalla al videogioco per Nintendo Switch Pokémon Let's Go, riportando sugli schermi i primi compagni di viaggio di Ash. Misty lasciò il gruppo alla fine del viaggio a Johto per occuparsi della palestra di Celestopoli sostituendo le sorelle, mentre Brock è partito per diventare un dottore pokémon quando Ash era in procinto di partire per Unima. I due episodi fungono anche da sequel non ufficiale a un arco narrativo del 2017, quando Ash e i suoi compagni sono andati a far visita a Misty e Brock a Kanto. Non solo servì per mostrare nuovamente i due personaggi storici e la loro riunione con Ash, ma anche per rendere note le differenze che ci sono tra i pokémon di Alola e quelli di Kanto. Prima di questa apparizione in Pokémon Sun and Moon, Misty non tornava nella serie da una decina d'anni, mentre Brock da cinque.