Pokemon Sun & Moon: Brock potrebbe aver finalmente trovato una fidanzata!

Dal trailer del prossimo arco narrativo di Pokemon Sun & Moon possiamo dedurre che, forse, è giunto per Brock il momento di conseguire il primo successo in campo amoroso. Dalle immagini del filmato, una ragazza sembra finalmente contraccambiare i sentimenti del più vecchio amico di Ash.

Nelle scorse ore è stato pubblicato su Youtube il nuovo trailer promozionale del prossimo arco narrativo che vedremo svolgersi nei futuri episodi di Pokemon Sun & Moon. Come forse alcuni di voi sapranno già, la nuova saga vedrà il ritorno sullo schermo di due tra i personaggi più anziani e amati della serie: Misty e Brock. I due amici di Ash faranno visita al vecchio compagno nel continente di Alola.

Ovviamente gli appassionati sono entusiasti di rivedere due personaggi dell'importanza di quelli appena citati, ma l'attenzione si è rapidamente focalizzata su alcuni dettagli sorprendenti del filmato, riguardanti in particolar modo Brock. Molti ricorderanno che il giovane è sempre stato uno sfacciato corteggiatore, sempre pronto a fare il filo alle belle ragazze che andava via via ad incontrare.

Purtroppo, Brock non è mai stato particolarmente fortunato in questo campo, e finiva spesso per essere respinto in malo modo. Bene, dopo quasi venti anni di frustrazioni, sembra, a giudicare dal trailer che potete vedere nella parte alta della notizia, che l'allenatore abbia incontrato una donna che contraccambia i suoi sentimenti.

Le immagini mostrano Brock mentre flirta con Olivia, una indigena di Alola e un'allenatrice di pokemon roccia esattamente come lui, e, sorprendentemente, la ragazza sembra ricambiare le attenzioni, tanto che è solo per via di Misty, che trascina Brock lontano per un orecchio, che i due si separano. I due vengono mostrati anche mentre lottano fianco a fianco, dando l'impressione che la loro relazione possa nascere e temprarsi all'interno del campo di battaglia.

Cosa ne pensate di questa svolta imprevista che riguarda Brock? Vi piacerebbe vederlo in una relazione stabile in Pokemon Sun & Moon, dopo tanti rifiuti cocenti? Credete che Olivia possa essere una degna compagna per l'amico storico di Ash? Fatecelo sapere nei commenti!