Pokémon Sun & Moon, la doppiatrice di Ash: 'Vittoria inaspettata, ma non finisce qui'

L'episodio 139 di Pokemon Sun & Moon, trasmesso per la prima volta pochi giorni fa, ha segnato uno storico traguardo per Ash Ketchum, il famoso protagonista della saga. A tal proposito ha parlato la doppiatrice Rika Matsumoto, voce giapponese del protagonista, durante un'intervista pubblicata da Oricon.

Come ben saprete, l'ultima puntata ha incoronato Ash come Campione della Lega di Alola, un altro storico primo posto dopo quello ottenuto nella Lega di Orange. Una vera e propria rivincita per il giovane allenatore, dopo la cocente sconfitta subita dal suo Greninja nella finale della Lega di Kalos.

Ai microfoni di Oricon, Matsumoto ha parlato della vittoria della Lega, dichiarando: "Dopo 22 anni mi sembra incredibile, sinceramente durante il proseguo della storia pensavo che avrebbe perso di nuovo. La vittoria comunque non rende Ash un Pokemon Master, per quello la strada è ancora lunga". Un'affermazione che sembrerebbe contrapporsi con quanto rivelato in tempi recenti da alcune voci di corridoio, che vorrebbero un nuovo protagonista per la nuova serie.

E voi cosa ne pensate? Questa potrebbe essere una degna conclusione per Ash? Fatecelo sapere con un commento! Se volete unirvi ai festeggiamenti per la vittoria della Lega invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle esilaranti reazioni del web.