Pokemon Sun & Moon: ecco il trailer della saga di Poni Island, dove vedremo Meltan

Nelle scorse ore è apparso su Youtube un video che promuove il nuovo arco narrativo della serie animata Pokemon Sun & Moon, che vedrà Ash e i suoi amici sbarcare su Poni Island, dove affronteranno nuove avventure e incontreranno nuovi pokémon, tra cui Meltan.

Pokemon Sun & Moon è ormai entrato nel vivo, con Ash che, nel continente di Alola, ha avuto l'occasione di mettere alla prova le sue abilità e di confrontarsi con una vastissima serie di nuove sfide e di insidie impreviste, oltre che di incontrare di nuovo i suoi più vecchi compagni di viaggio, Brook e Misty, venuti in visita nel paradisiaco ambiente naturale delle isole tropicali.

Nelle scorse ore però, su Youtube è stato pubblicato un trailer dedicato alla serie, in cui ci viene preannunciato l'inizio di una nuovo arco narrativo, che vedrà i nostri protagonisti spostarsi su Poni Island. Come i fan ricorderanno, non è la prima volta che tale isola arriva sugli schermi televisivi, essendo già stata oggetto dell'episodio "Family Determination!" in cui Lillie e Gladion erano impegnati nella ricerca di Lusamine, rapito poco prima.

A quanto sembra la nuova saga andrà ad approfondire ulteriormente la storia dietro a Poni Island, con Ash che andrà anche a conoscere tutta una serie di nuove creature. Quella che sicuramente cattura maggiormente l'interesse dell'appassionato all'interno del filmato promozionale è Meltan, il pokémon ancora per molti lati misterioso, visibile in una scena del traile come gruppo di esemplari rinchiusi in quello che sembra una specie di scantinato.

Metlan debutterà quindi ufficialmente nell'anime, a pochi mesi dalla sua pubblicazione, che, avvenuta lo scorso settembre 2018, ha fatto del pokémon numero 808 una delle rivelazione più recenti dell'intero franchise. Ovviamente però, il nuovo arco non sarà solo questo, e potrebbe essere l'occasione per la serie di spiccare finalmente il volo.

Che ve ne pare quindi di questo breve video pubblicitario di Pokemon Sun & Moon (visibile nella riproduzione della parte alta di questa notizia? Siete curiosi di vedere come sarà introdotto Meltan? Fatecelo sapere nei commenti!