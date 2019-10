Pokemon Sun & Moon: l'episodio 144 mostra l'attacco combinato definitivo di Pikachu e Ash!

Pokemon Sun & Moon si è mostrata, nonostante qualche difetto sul fronte animazioni, una delle serie Pokemon più riuscite in assoluto. Tra alti e bassi, Ash Ketchum è riuscito infatti a conquistare una delle vittorie più importanti della sua carriera e a mettere in scena molti combattimenti memorabili.

A tal proposito, prima di lasciare il posto alla nuova serie Pokemon attesa per il prossimo 17 novembre, il giovane allenatore ha messo in scena un'epica battaglia con il Professor Kukui, il maggiore conoscitore di Pokemon della regione di Alola.

Il match di esibizione ha visto scontrarsi il Pikachu di Ash e il leggendario Tapu Koko del professore, ritenuto da molti imbattibile. Durante l'1 vs 1, il professore ha utilizzato il Tapunium Z sul suo Pokemon, sfruttandone il pieno potenziale e mettendo alle corde il duo. All'angolo, Ash ha quindi ceduto il suo cappello a Pikachu che attivando il Pikashunium Z per la seconda volta, ha utilizzando l'incredibile mossa "10,000,000 Volt Thunderbolt" per sconfiggere il suo avversario.

Molti fan hanno rivisto nell'attacco una citazione alla famosa Kamehameha padre/figlio di Dragon Ball Z, lo storico anime di Akira Toriyama. In calce potete vedere il video in questione, animato in maniera impeccabile dai ragazzi di Studio OLM.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto Pokemon Sun & Moon? Fatecelo sapere con un commento!