Pokemon Sun & Moon: un nuovo spot ci mostra Misty e Brock divertirsi ad Alola

Due personaggio così importanti per il franchise come Misty e Brock non potevano restare fuori dai nuovi episodi di Pokemon Sun & Moon. E, grazie alla preview della prossima puntata, abbiamo l'opportunità di vedere come i due si comporteranno in quel Alola.

Pokemon Sun & Moon è in procinto di vedere il prologo del suo nuovo arco narrativo, e le attrazioni principali saranno sicuramente rappresentate dalle gesta di Misty e Brock, pronte al debutto nell'isola di Alola. I due personaggi sono vere colonne portanti del franchise, al fianco di Ash sin dal principio della sua prima avventura.

Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, il filmato che ci mostra in anteprima cosa avverrà nell'episodio 102 della serie, ci presenta i due amici storici del protagonista mentre si divertono con quello che Alola ha da offrire loro.

Il video inizia con i due allenatori (nonché ex capopalestra) che salutano il loro vecchio amico e il suo inseparabile Pikachu, per poi riportare in primo piano gli interessi principali dei due personaggi: Brock non ci metterà molto a cominciare a prendersi cura di alcuni dei pokemon locali, mentre Misty si divertirà insieme ad Ash sulle onde che la splendida isola regala a a coloro che vogliono sfidarle.

A quanto si deduce invece dalle immagini successive, il Team Rocket sarà coinvolto con il rapimento di un Gyarados, cosa che manderà su tutte le furie la giovane allenatrice di pokemon d'acqua. Inoltre, nonostante le premesse che sembravano trasparire dal trailer che è stato pubblicato nelle scorse ore, Brock tornerà a fare il Don Giovanni con le ragazze.

Che ne pensate? Siete eccitati all'idea di rivedere la vecchia squadra riunita in un solo luogo? Seguirete il proseguo di Pokemon Sun & Moon?

La serie Pokemon Sun & Moon viene trasmessa in Giappone a partire dal 17 novembre 2016. La serie è basata sui videogiochi di settima generazione Pokémon Sole e Luna ed è ambientata nella regione di Alola. I primi due episodi della ventesima stagione, denominata Pokémon: Serie Sole e Luna, vengono trasmessi in Italia il 19 novembre 2016 su K2 in anteprima speciale. La serie completa viene trasmessa a partire dal 29 aprile 2017 sempre sullo stesso canale.