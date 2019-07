Pokemon Sun & Moon: ecco la preview dei quarti di finale della Lega di Alola, Ash vs Hau!

L'Episodio 133 di Pokemon Sun and Moon si intitolerà "A Soaring Showdown! Brave Bird VS God Bird!" e ci mostrerà i tanto attesi quarti di finale della Lega di Alola, con annessa sfida tra Ash, l'eterno undicenne protagonista della saga, e Hau, il giovane allenatore originario di Mele Mele.

I due allenatori si sono incontrati per la prima volta durante l'episodio "Determinazione di pietra!", e non hanno perso l'occasione per misurarsi in battaglia. Durante il primo scontro, il Dartrix di Hau ha avuto la meglio contro il Rowlett di Ash, mentre durante il secondo, avvenuto l'indomani, i ruoli si sono invertiti.

Nel caso in cui Ash dovesse vincere lo scontro ufficiale dell'episodio 133, riuscirebbe a raggiungere per la quarta volta nella sua carriera da allenatore le semifinali. Tra i risultati precedenti, Ash conta una vittoria nella Lega d'Orange, una top 4 nella Lega di Sinnoh e un secondo posto in quella di Kalos.

Il nuovo team di Ash Ketchum è stato aspramente criticato dai fan, per via della mancanza di Pokemon di alto livello. La squadra è attualmente composta dal solito Pikachu, dal Pokemon di tipo erba Rowlett, da un Lycanroc, un Torrecat e un Meltan. Hau d'altro canto porta con se due versioni migliorate dei Pokemon di Ash, ovvero Raichu e Decidueye. Non sappiamo ancora nulla sul resto del suo team.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe essere la seconda vittoria di Ash? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Vi ricordiamo inoltre che il giovane allenatore è stato recentemente definito come il migliore al mondo, quindi chissà che questa non sia davvero la volta buona!