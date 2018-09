Pokemon Sun & Moon: pubblicata una key visual per la nuova stagione

The Pokemon Company ha recentemente pubblicato una nuova key visual della prossima stagione della serie animata "Pokemon Sun & Moon", in uscita il prossimo ottobre nel Sol Levante.

L’illustrazione mostra Ash e i suoi compagni di classe insieme ai loro fidati Pokémon. Ciò che attira l’attenzione, però, è la presenza di certi personaggi e mostriciattoli tascabili. Infatti, si nota fin da subito la presenza di un Eevee, con dei folti capelli che gli coprono il viso, al fianco del protagonista. Come se non bastasse, inoltre, sullo sfondo si possono vedere due volti noti, soprattutto per i fan di vecchia data: Misty e Brock. I due, già apparsi nell’anime di Pokemon Sun & Moon ritorneranno nella stagione successiva, in uscita il prossimo ottobre, in Giappone.

La presenza di Eevee e di due personaggi provenienti da Kanto rappresentano un chiaro collegamento con i prossimi titoli dedicati ai mostriciattoli, “Pokemon: Let’s Go, Eevee!” e “Pokemon: Let’s Go, Pikachu!”, in uscita il prossimo 16 novembre e le cui avventure avranno luogo proprio nella terra natia sia del piccolo Pokemon Evoluzione che dei due Capopalestra.

La serie è attualmente presente nel catalogo Netflix.