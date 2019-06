Pokemon Sun & Moon: gli utenti Reddit si prendono gioco del nuovo team di Ash!

Ash Ketchum ha decisamente bisogno di una vittoria in un torneo. Il giovane allenatore non è mai stato particolarmente fortunato, visto che dopo ventidue anni di anime non ha mai vinto una competizione importante al di fuori della Lega d'Orange, ma nei prossimi episodi di Pokemon Sun & Moon potrebbe finalmente arrivare la sua occasione.

Ash ha collezionato finora una quantità enorme secondi posti e squalifiche, e dopo quasi 1000 episodi i fan vorrebbero rivederlo alzare un trofeo. Con la nuova competizione alle porte e l'attuale team a disposizione però, le aspettative sono tutt'altro che rosee.

Come potete vedere nell'esilarante immagine in calce postata dall'utente GarballaTheHutt, la squadra con cui Ash affronterà la competizione non sembra assolutamente in grado di poter conquistare la vittoria, o almeno questo è il parere della stragrande maggioranza dei fan.

Certo l'allenatore potrà contare sul suo fidato Pikachu, protagonista qualche mese fa dello scontro con Zeraora, ma al di là del compagno di mille avventure c'è davvero poco che possa impaurire i capopalestra. Rowlet, Lycanroc e Torracat non sembrano all'altezza della competizione, e considerata la forza della Lega di Alola sembra proprio che per Ash sia in programma l'ennesima sconfitta.

E voi cosa ne pensate? State ancora seguendo Pokemon? Fateci sapere il vostro pronostico lasciando un commento nel riquadro qui sotto!