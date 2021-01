Pokémon: svelata un'anteprima della nuova giacca di Levi's

Dopo una recente collaborazione con Disney, Levi's si prepara a presentare un nuovo prodotto a tema Pokémon. scopriamo insieme di cosa si tratta.

I mostri tascabili sono parte del franchise più venduto al mondo, nati grazie ad un videogioco prodotto da Game Freak nel 1996 la loro popolarità è aumentata vertiginosamente superando quella di numerosi altri brand.

Tra gli svariati articoli dedicati a Pokémon presto si aggiungerà un nuovo indumento tramite il quale i fan potranno avere sempre indosso la propria passione. Grazie ad una collaborazione, infatti, il marchio Levi's presenterà presto una nuova giacca in tessuto di jeans.

Un anteprima del prodotto, visibile nella foto riportata al termine di questa news, ci lascia osservare il suo motivo floreale avente il verde come colore dominante e la presenza di diverse grafiche rappresentanti alcuni Pokémon appartenenti alla prima generazione, ovvero le 151 creature presentate nelle prime versioni dei videogiochi e probabilmente anche le più famose del franchise. Tra essi notiamo Psyduck, Squirtle, MewTwo, Diglett e molti altri.

Ulteriori novità devono ancora essere diffuse. Nel frattempo vi riporto una news riguardante un set di carte Pokémon venduto per 337mila dollari ed alcune bozze in cui possiamo vedere come sarebbe potuto essere il cappello di Ash, protagonista di Pokémon.

Cosa ne pensate di questa giacca a tema? Lasciateci un commento.