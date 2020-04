Pokémon, svelata l'identità del quinto membro del team di Ash

La sinossi dell'episodio 21 di Pokémon, in onda il prossimo 12 aprile, ha ufficiosamente rivelato l'identità del quinto membro del team di Ash Ketchum. Prima di ricevere una conferma definitiva dovremo aspettare la messa in onda della puntata 20, ma i primi spoiler lasciano davvero pochissimo spazio ai dubbi.

L'episodio numero 21 si intitola infatti Convey the Wave Guidance! Satoshi and the Mysterious Egg!!, traducibile in italiano come Trasmettere l'aura! Ash Ketchum e l'uovo misterioso!. Il leak di Pokémon mostratovi poche settimane si è dunque rivelato corretto, visto che il nuovo membro non sarà altro che Riolu, forma base di Lucario.

Riolu è infatti l'unico Pokémon tra i possibili contendenti ad essere sensibile all'aura, senza considerare che gli spoiler anticipavano da mesi la presenza di Lucario nel team di Ash. A quanto pare dunque, la nuova cattura del protagonista rimarrà in forma baby per un periodo di tempo limitato.

La squadra di Ash presenta, al momento, un Pokémon di tipo Elettro (Pikachu), uno Psico/Folletto (Mr. Mime), un Drago/Volante (Dragonite) e uno Spettro/Veleno (Gengar). Lucario è un Lotta/Acciaio, utile contro i Pokémon di tipo Normale, Drago, Roccia e Ghiaccio. L'unico punto debole del team continua ad essere rappresentato dagli avversari di tipo Fuoco.

E voi cosa ne pensate? Chi vorreste come ultimo membro? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview del prossimo episodio di Pokémon.