Pokémon: svelata una splendida statua tratta dal film Mewtwo Strikes Back

Tra le varie opere che hanno fatto parlare nel grande mercato degli anime e manga figurano anche gli indimenticabili Pokémon, che dopo il sopraggiungere delle carte collezionabili sono letteralmente esplosi in un franchise oramai immenso e che può contare su milioni e milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta.

Il brand ha infatti visto il sopraggiungere d'innumerevoli opere a tema, tra manga, anime, pellicole, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, con il pubblico che non ha mai smesso d'omaggiare la produzione con cosplay e fanart di grande livello. Con il successo riscosso, molte compagnie hanno così deciso di realizzare prodotti a tema pensati per attirare i collezionisti più accaniti, società tra le quali figura anche MFC Studio, finito recentemente sotto i riflettori grazie a una splendida statua a tema Mewtwo Strikes Back.

Come potete vedere dalle immagini poste a fondo news, il lavoro mette in mostra vari Pokémon ben noti a tutti i fan e tra i quali spicca in particolare un Mewtwo pronto allo scontro, un lavoro che saprà fare la gioia di moltissimi appassionati anche grazie alla grande attenzione per i dettagli. Secondo quanto annunciato, la statua - le cui dimensioni sono pari a 39x34x30cm - viene venduta a un prezzo di 296 euro e verrà rilasciata tra febbraio e marzo 2021, mentre i preordini sono già aperti.