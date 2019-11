Pokémon: svelate sinossi e data di uscita del manga di Spada & Scudo!

Prosegue il percorso di rinnovo di Pokémon, ormai orfano dell'ottima serie anime Sole & Luna e pronto a gettarsi in una nuova avventura con l'arrivo di Pocket Monsters. A tal proposito, il mangaka Satoshi Yamamoto ha condiviso poco fa un'immagine che conferma dei dettagli riguardanti il suo nuovo manga: Pokémon Spada & Scudo.

Secondo quanto rivelato dall'autore, il fumetto sarà ambientato a Galar e seguirà le avventure di un numero imprecisato di protagonisti, intenzionati ad esplorare la nuova regione per espandere i propri Pokedex. In calce all'articolo potete dare un'occhiata ad una piccola preview condivisa da Satoshi su Twitter.

Come anticipatovi qualche giorno fa, la serie debutterà il 21 novembre con il "Volume 0", composto da ben 202 pagine. Il manga verrà nuovamente serializzato dall'editore giapponese Shogakukan e come per il suo predecessore, dovrebbe proseguire la sua corsa per qualche anno.

Novembre sembrerebbe quindi essere davvero il mese della "rinascita" per Pokémon, visto che la serie lancerà in un brevissimo periodo un nuovo videogioco, un anime e un manga.

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata al nuovo lavoro di Satoshi?