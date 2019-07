Pokémon: svelato il mistero dietro alla teoria della figlia di Misty

Nonostante non lo si possa considerare uno dei punti di forza della serie animata, l'adattamento animato di Pokémon ha dato vista negli anni a diversi misteri che non sono mai stati svelati. Tuttavia, sembra che a distanza di anni una delle teorie più longeve legate al personaggio di Misty sia stata finalmente svelata.

Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando si tratta di una teoria nata nel lontano 1998, quando il primo trailer del film Pokémon: Mewtwo colpisce ancora andò in onda. Il trailer inizia con un campo largo che mostra Misty dall'aspetto adulto accanto ad una bambina.

Per anni si è così creduto che quella fosse un'anteprima del futuro, in cui Misty ormai diventata adulta, avesse avuto una figlia. Tuttavia, durante la premiere di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, in occasione dell'Anime Expo 2019, il regista del film, Kunihiko Yuyama, ha portato la luce su questo grande mistero.

"Onestamente, questa è una grande domanda. Grazie mille. Ma quella in realtà non era una versione adulta di Misty. Era solo un'immagine di un adulto con un bambino, ma penso che molte persone l'abbiano interpretato male. Non era una versione adulta di Misty." ha detto il regista.

Il co-regista di Yuyama ha fatto eco a queste affermazioni mentre Motonori Sakakibara ha incolpato i capelli simili dei personaggi per la teoria.

"Penso che i loro capelli fossero molto simili, soprattutto quelli della bambina. Ecco perché molte persone hanno pensato: "Oh, questa è probabilmente la figlia di Misty", o qualcosa del genere. Ma è un fraintendimento."

Sembra quindi che il mistero portato avanti per oltre vent'anni sia stato svelato e ne approfittiamo per ricordarvi che sono stati rilasciati tre nuovi spot pubblicitari di Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution.