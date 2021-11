Pokémon, sventata una contraffazione di oltre 400mila carte falsificate

Il gioco di carte collezionabili dei Pokémon ha garantito al franchise uno dei merchandising più floridi di sempre, un mercato da milioni di dollari e forte di una community di appassionati da tutto il globo. Il successo, tuttavia, ha portato con sé anche spiacevoli situazioni.

Negli ultimi anni il valore di alcune carte dei Pokémon è cresciuto a dismisura al punto tale che qualcuno ha persino giocato coi rimborsi Covid per acquistare una delle figurine più rare del franchise, bravata che potrebbe costargli fino a 20 anni di carcere. In altri casi, invece, dozzine di persone hanno preso d’assalto alcuni negozi in USA per cercare di entrare in possesso di alcune carte rare dei Pokémon per poi rivenderle a prezzo maggiorato.

Questa volta la dogana dell’aeroporto di Shangai è riuscita a intercettare un carico che avrebbe portato in Europa oltre 400mila carte contraffatte dei Pokémon per un peso complessivo di oltre 7,6 tonnellate. Una delle fonti da cui è trapelata l’informazione ha aggiunto: “ Si tratta di uno dei maggiori volumi di carico con materiale che viola i diritti di proprietà intellettuale sequestrati all'aeroporto negli ultimi anni".

