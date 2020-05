Pokémon, tantissimi spoiler per i prossimi episodi: tra ritorni, tornei e nuove catture

Pokémon Esplorazioni tornerà presto in onda con i nuovi episodi e, per la felicità dei fan, il sito ufficiale di Anipoke ha deciso di condividere una montagna di anticipazioni sulle prossime puntate, svelando l'introduzione di nuovi Pokémon, personaggi e tornei. Più precisamente, gli spoiler riguardano gli episodi dal 26 al 29 compreso.

L'episodio 26 sarà diviso in due parti, e si intitolerà "Salta Magikarp / Mettilo in testa Slowking!", la sinossi recita quanto segue: "Go si è iscritto al Torneo di salto in alto dei Magikarp, ma difficilmente vincerà visto che il suo Magikarp è più grasso della media. Per allenare il suo Pokemon il protagonista decide di affidarsi ai video di bodybuilding di Kasuking, il campione in carica! // Ash e Go viaggiano fino all'isola degli Slowpoke, un atollo pieno zeppo di queste curiose creature. Ad un certo punto però uno Slowking fa la sua comparsa.. Come si comporterà Ash?".

La puntata 27 andrà in onda la settimana successiva e si intitolerà "La leggenda degli eroi, la nuova battaglia di Dandel!". Nell'episodio farà la sua comparsa Raihan (Laburno nella versione italiana) e la sinossi recita quanto segue: "Ash e Go tornano a Galar per assistere ad un nuovo match del Pokemon World Championship. I protagonisti sono curiosi di ammirare un match tra due allenatori della Master Class, la Top 8 dei migliori al mondo. Il match vedrà battersi Dandel, il migliore allenatore di tutti, contro Raihan, l'allenatore specializzato in Pokémon di tipo drago!".

Il titolo dell'episodio 28 è traducibile come "Sobble, perché piangi?" e la sinossi recita quanto segue: "Ancora a Galar, Ash e Go si imbattono in un singhiozzante Pokémon di nome Sobble. L'umore condiziona anche i due protagonisti, e visto che il Pokémon diventa invisibile quando tocca l'acqua, le sue stesse lacrime lo rendono trasparente! Nel frattempo, il Team Rocket arriva a Galar..".

Infine l'episodio 29 si intitolerà "Gelosia elettrizzante! La fantasia di Yemper" e sarà nuovamente dedicato a Koharu, la figlia del Professor Sakuragi. La sinossi recita quanto segue: "La vita scorre tranquillamente al Sakuragi Park, fino a quando Yemper, il Pokémon di Koharu, non scopre un piccolo Pidove ferito e decide di portalo a casa. Koharu e il suo fratellino Sato si innamorano subito dell'uccellino, come la prenderà Yemper?".

E voi cosa ne pensate? Quale episodio state aspettando di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!