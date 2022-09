Pokémon TCG, arrivano i set di Darkrai e Shaymin VSTAR: le prime immagini sono online

The Pokémon Company sembra scatenata con gli annunci lato Trading Card Game: dopo aver presentato l'ultima espansione del TCG Pokémon della generazione di Spada e Scudo, arrivano oggi le prime immagini delle Premium Collection di Shaymin VSTAR e Darkrai VSTAR.

I due box da collezione sono stati mostrati nell'immagine che trovate riportata in calce e avranno per protagonisti due dei tre Pokémon misteriosi della regione di Sinnoh, ovvero Darkrai e Shaymin, quest'ultimo in forma cielo. Sfortunatamente, però, questi box sembrano essere meno "ricchi" di quelli dedicati ad altri mostriciattoli, come la Premium Collection del TCG Pokémon di Eevee e delle sue evoluzioni.

A quanto pare infatti, ciascun set conterrà solo la carta foil del leggendario VSTAR di copertina, sia nella versione normale che in quella oversized, insieme alla carta del leggendario V da voi prescelto. In altre parole, se vorrete collezionare sia Shaymin che Darkrai dovrete comprare entrambi i pack, e non solo uno. Ciascuna Premium Collection, poi, comprenderà 8 pacchetti del TCG Pokémon.

Ancora peggiore è la notizia che entrambi i pack potrebbe essere delle uscite riservate solo agli Stati Uniti, poiché debutteranno il 1° novembre in Nordamerica come esclusiva di Walmart, probabilmente in vista del periodo del Black Friday. Al momento, invece, non sappiamo nulla circa un'uscita occidentale dei due set.

TPCi ha commentato la release dei due set spiegando che "con Darkrai potrai far sprofondare i tuoi avversari negli incubi più profondi! Questo pokémon mitico è un maestro delle ombre noto per causare incubi ai suoi avversari, e apparirà nella collezione Premium in doppia versione V e VSTAR". Per quanto riguarda Shaymin, invece, il brand Pokémon ha dichiarato che "potrai prenderti il tuo tempo e fermarti ad annusare le rose in compagnia di Shaymin, per poi volare nel campo di battaglia! In questa Premium Collection troverai il glorioso pokémon di tipo erba sia in versione gicoabile che jumbo, insieme a Shaymin V".