Pokémon TCG: Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval EX protagonisti delle nuove carte!

Dopo aver scoperto i nomi dei set di fine 2023 del TCG Pokémon, è oggi la stessa Game Freak a svelare la cardlist completa del set Triplet Beat, che verrà lanciato nell'OCG giapponese il 10 marzo e che avrà per protagonisti i tre starter di Paldea nella loro forma evoluta, ovvero Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval.

In effetti, proprio Meowscarada, Skeledirge e Quaquaval saranno in versione EX nel nuovo set, che contempla un totale di sei carte di questo tipo: oltre ai tre starter completamente evoluti, infatti, abbiamo anche Dedenne EX, di tipo Psico, Lycanroc EX, di tipo terra, e Clodsire EX, di tipo buio. Trovate tutte e sei le carte nella galleria in calce a questa notizia.

In totale, il set comprenderà 74 carte: si tratta ovviamente di un numero di carte molto inferiore alle espansioni del TCG occidentale, poiché come sempre Triplet Beat verrà unito ad altri set di espansione pubblicati in Giappone e sarà lanciato come maxi-set da circa 200 carte in occidente. Con ogni probabilità, infatti, le carte di Triplet Beat troveranno spazio, in America ed Europa, già nel set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, che debutterà il 30 marzo nel Vecchio Mondo.

Tra le carte presenti nel set, ne avremo 10 di tipo Erba, 10 di tipo Fuoco e 10 di tipo Acqua, sottolineando così il fatto che Triplet Beat è incentrato sui tre starter di Paldea. Minore è il supporto per i mazzi Elettro (tre soli Pokémon) e Terra (8 Pokémon), mentre sia il tipo Psico che il tipo Buio (rispettivamente 9 e 10 Pokémon, di cui uno EX ciascuno) riceveranno più carte interessanti dalla nuova espansione giapponese. Chiudiamo con due Pokémon di tipo Normale e 10 di supporto. Se volete dare un'occhiata alla galleria con tutte le carte, vi consigliamo di dare un'occhiata alle illustrazioni in calce a questa notizia e sul sito web di PokéGuardian.