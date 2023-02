Pokémon TCG, svelata la carinissima Mini Tin Collection di Paldea: ecco le prime immagini!

Il viaggio a Paldea del TCG Pokémon inizierà il 31 marzo, almeno in Italia, con il lancio dell'espansione Scarlatto e Violetto, che inaugurerà ufficialmente la nona generazione anche nel Gioco di Carte Collezionabili. A stretto giro, però, dovrebbe arrivare anche un altro, carinissimo prodotto del TCG Pokémon: la collezione di Mini-Tin di Paldea.

La collezione comprenderà un totale di cinque tin diverse dedicate alle mascotte di nona generazione di Pokémon: oltre al "sempreverde" Pikachu, infatti, troviamo i tre starter di Paldea, Sprigatito, Quaxly e Fuecoco, insieme al "Pikachu-clone" di nona generazione Pawmi. Sullo sfondo delle cinque tin, poi, possiamo intravedere mostriciattoli amati di Paldea come Smoliv, Fidough, Lechonk e Capsakid.

Per il momento, le tin sono state confermate solo per il mercato americano, nel quale saranno lanciate il 5 maggio 2023 al prezzo consigliato di 9,99 Dollari. Poiché si tratta di prodotti in arrivo negli Stati Uniti, dunque non vincolati al solo OCG giapponese, è altamente probabile che la tin collection delle mascotte di Paldea arrivi, nel corso dell'estate, anche in Europa e in Italia.

In ogni tin, comunque, troverete due pacchetti di espansione del TCG Pokémon, molto probabilmente entrambi del set base di Scarlatto e Violetto, una sticker sheet, che sostituirà la tradizionale moneta di plastica o di metallo contenuta nelle tin, e infine una carta promozionale che replica l'artwork di copertina della tin.

Inoltre, le cinque carte promo potranno essere "unite" per mostrare un artwork multi-carta che ritrae insieme tutti i protagonisti del mini-set: non si tratta della prima volta che The Pokémon Company sperimenta con gli artwork multi-carta, poiché già nell'espansione Zenit Regale del TCG è stata inclusa una "maxi-illustrazione" composta da ben nove carte.