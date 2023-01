Pokémon TCG: svelate le bellissime carte Super Art Rare di Scarlatto e Violetto!

Con la nona generazione di Pokémon Scarlatto e Violetto in arrivo nel TCG a marzo, non stupisce che The Pokémon Company e Game Freak abbiano iniziato a rilasciare informazioni sui primi set del cardgame che conterranno i mostriciattoli di Paldea. Oggi, per esempio, il team dietro al TCG Pokémon ha svelato un ritorno molto atteso nel cardgame.

The Pokémon Company, infatti, ha confermato che le carte Special Art Rare (SAR) e Art Rare (AR) torneranno anche nella nuova generazione del TCG. Le carte AR e SAR sono state tra le novità più amate del gioco di carte collezionabili Pokémon degli ultimi mesi, per via delle loro illustrazioni "full card" e per il fatto che TPCi abbia lasciato carta bianca agli artisti che se ne sono occupati, con dei picchi di qualità artistica di enorme pregio.

Sfortunatamente, la conferma di The Pokémon Company è solo "a metà": le carte Special Art Rare e Art Rare presenti nei primi set dedicati a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono in realtà le stesse contenute nel set OCG Pokémon VSTAR Universe, le cui carte verranno rilasciate in parte nel set Tempesta Argentata del TCG (in arrivo a fine gennaio) e in parte nei set gemelli Pokémon Scarlet EX e Pokémon Violet EX.

In ogni caso, dalle illustrazioni rilasciate fino ad ora sappiamo che le prime espansioni di nuova generazione avranno sette carte Special Art Rare full art, cioè con un'illustrazione che si estende anche oltre il tradizionale box ad essa dedicato, e quattro carte Art Rare. L'unico Pokémon di nona generazione ritratto in queste ultime è Greavard, presente sia in una figurina SAR che in una AR.

Tra gli altri mostriciattoli ritratti nelle illustrazioni, che trovate riportate in calce a questa notizia, vi sono però anche Riolu, Slowpoke, Pachirisu e la linea evolutiva di Ralts, che comprende, oltre al Pokémon base, anche Kirlia e Gardevoir, tutti e tre in versione Super Art Rare.