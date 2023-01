Pokémon TCG, Zenit Regale è alle porte: in arrivo il 20 gennaio, svelate le prime carte

The Pokémon Company ha annunciato l'espansione Zenit Regale, ultimo set del TCG dei mostriciattoli tascabili legato alla generazione di Spada e Scudo, a inizio novembre. Oggi, finalmente, sappiamo che Zenit Regale arriverà in edicola il 20 gennaio 2023: allo stesso tempo, Game Freak ci ha mostrato alcune carte del tutto inedite del set.

Le carte pubblicate, per il momento, sono cinque, e sono tutte disponibili nella galleria in calce a questa notizia o sul sito web ufficiale del TCG Pokémon. La prima, che sicuramente catturerà l'attenzione dei fan, è Mewtwo-V ASTRO, riedizione del leggendario di prima generazione con un artwork di grandissimo pregio, che mostra il Pokémon intento a combattere contro un Charizard nemico. Con 280 PS e un Potere V ASTRO capace di infliggere 120 punti di danno a tutti gli altri mostriciattoli, Mewtwo potrebbe rivelarsi una delle carte più potenti di Zenit Regale.

Proseguiamo poi con la Carta Allenatore Vigore di Gardenia, che ritrae la capopalestra di Sinnoh insieme a Pokémon come Cherubi, Cherrim e Bellossom in una bellissima illustrazione full art. La carta permette a chi la usa di pescare due carte e di assegnare fino a due Energie Erba a dei Pokémon in panchina, preparandoli per un ingresso in lotta nei turni successivi.

Altro bellissimo artwork "pieno" è quello di Thievul, che sa sicuramente farsi apprezzare per una full art giocata sui colori del bianco, del nero e del rosso, con un'atmosfera noir che rievoca le tavole a fumetti di Diabolik. Il Pokémon, poi, possiede l'abilità Frastornare e l'attacco Zannaffilata, che infligge ben 110 danni ad un nemico.

Passiamo poi al più canonico Rotom-V ASTRO, con ben 250 PS e dotato della mossa Impulsoscarto, la quale infligge 80 danni a un nemico più altri 40 per ogni Oggetto Pokémon spostato dalla pila degli scarti all'area perduta.

Infine, l'ultima carta presentata da The Pokémon Company è lo sfavillante Charjabug Lucente, ovvero l'equivalente di un Pokémon shiny nel gioco di carte collezionabili. Con un manto di colore arancione (e non verde come gli altri suoi simili), Charjabug Lucente può infliggere 30 punti danno a un nemico, sia che si trovi in campo sia che venga posizionato in panchina.