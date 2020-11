Pokemon: Team Rocket in azione con questo cosplay di Jessie

Il Team Rocket è formato da tantissimi membri. Ma nell'anime di Pokémon è da sempre incarnato principalmente dal trio di Jessie, James e Meowth. Il terzetto famosissimo appare infatti fin dai primi episodi della prima serie, diventando una spina nel fianco di Ash Ketchum, i suoi pokémon e i vari compagni di viaggio.

Il gruppo è diventato abbastanza famoso da comparire anche in Pokémon GO con un evento limitato e ancora oggi continua ad apparire nell'anime, con la nuova versione di Pokémon: Esplorazioni. In quanto donna del gruppo, sicuramente Jessie ha un occhio di riguardo da parte dei fan e alcuni di questi hanno lanciato vari cosplay.

La scorsa settimana, la cosplayer CosplaywithNikole ha lanciato il suo nuovo travestimento e, naturalmente, è incentrato su Jessie. In basso possiamo vedere la versione reale del personaggio di Pokémon che però non ha i capelli acconciato al classico modo. Infatti questi scendono lisci e naturali sulla divisa bianca con la R rossa sopra. Per il resto però, il cosplay di Jessie è ben dettagliato e riproduce fedelmente la versione dell'anime.

