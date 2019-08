Pokemon: il Team Rocket si prepara all'estate nella fantastica illustrazione di un fan

Arrivati praticamente all'inizio dell'anime di Pokémon, il trio del Team Rocket composto da Jessie, James e Meowth ne ha viste di cotte e di crude. Comandati da Giovanni, i ladri di pokémon hanno sempre cercato di mettere la mani su Pikachu e su tanti altri mostriciattoli delle varie regioni di Kanto, Johto e tutte le altre finora esplorate.

Mentre in Pokemon Sun and Moon va in scena la Lega Pokemon della regione di Alola con Ash Ketchum nuovamente protagonista delle fasi finali, secondo l'immaginazione di un fan, il trio del Team Rocket potrebbe andarsene in vacanza. L'illustratore GEAROUS ha infatti pensato di dare un po' di tregua al sempre sfortunato gruppo di ladri disegnando l'immagine che potete vedere in calce.

Lo stile naturalmente è particolare e non quello solito di Pokemon a cui siamo abituati. Jessie ha i lunghi capelli raccolti in una coda, con occhiali da sole e una maglia bianca con sopra una giacca. James, al suo fianco, ha un'aria molto più rilassata, con una camicia verdina parzialmente fuori dai pantaloni bianchi. Infine, il pokemon mascotte del trio, Meowth, indossa un cappellino di paglia da cui spuntano le orecchie da gatto e mentre prova ad afferrare la bibita alla cola che si trova tra le mani di Jessie.

GEAROUS ha indubbiamente ritratto il Team Rocket con un'aura molto più rilassata, ma chissà se torneranno all'attacco di Ash e del suo Pikachu subito dopo la Lega di Alola. Intanto, un altro fan ha immaginato una possibile fusione tra il pokemon Machamp e Johnny Bravo.