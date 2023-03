Tutti i pokémon del Team Rocket, li ricordate? Ecco chi hanno catturato Jessie e James

Ci si sta avvicinando velocemente al finale di stagione di Pokémon, in arrivo a fine marzo 2023, e che porterà con sé delle rivoluzioni nella saga. Ormai è risaputo da tutti che Ash Ketchum e Pikachu abbandoneranno definitivamente la serie, per dedicarsi ad altre avventure lontani dagli schermi, mentre il posto verrà preso da Liko e Roy.

C'è però anche da considerare l'addio del trio del Team Rocket, quel gruppetto di criminali che ha accompagnato - almeno in un certo senso - Ash Ketchum durante gli scorsi venti e più anni. I criminali hanno detto addio ai loro pokémon e al loro gruppo, salutando così l'anime e gli spettatori. Visto che si è conclusa la loro carriera criminale, possiamo fare un resoconto della loro situazione: quanti e quali pokémon hanno catturato Jessie e James del Team Rocket?

Naturalmente, Meowth non fa testo, essendo più un accompagnatore che una cattura. Alla fine della sua avventura, Jessie aveva tra le mani sei pokémon: Wobbuffet, Seviper, Yanmega, Woobat, Frillish e Gourgeist. In passato però era stata anche in possesso di Arbok, Dustox, Mimikyu, Lickitung, Mawile e Shellder. In totale, quindi Jessie ha avuto 12 pokémon.

E invece l'altro componente del Team Rocket? James ha Mime Jr., Carnivine, Yamask, Amoonguss, Inkay e Morpeko. Invece, altrove ha Cacnea e un Growlithe di nome Growlie e Chimecho; nel tempo però ha anche abbandonato o scambiato pokémon come Weezing, Gyarados, Victreebel e Mareanie, mentre un Hoppip è scappato. In totale, quindi, James ha avuto 13 pokémon a sua disposizione nel corso della sua vita.

Ricordavate tutte queste creature catturate, scambiate o abbandonate dai tre membri del Team Rocket? E invece, quanti pokémon ha catturato Ash?