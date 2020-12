Pokémon: una teoria determina chi sia il primo nascituro tra Arceus e Mew

Tra le molte caratteristiche che affascinano gli appassionati dell'universo Pokémon ci sono le leggende legati alle creature, ai loro poteri ed alle loro origini. Scopriamo insieme una teoria che concilia alcune incongruenze nei principali miti della creazione.

Nel corso degli anni i fan hanno avuto modo di approfondire i Pokémon in molti loro aspetti incappando spesso in alcune incongruenze presentate dalle descrizioni del Pokédex. Una di queste riguarda l'origine stessa dei mostri poiché due di essi vengono entrambi presentati come il primo tra tutte le creature: Mew ed Arceus. Lo strumento che permette di catalogare i Pokémon afferma che il primo dei suddetti è l'antenato di tutti i Pokémon, mentre la descrizione riservata alla creatura di quarta generazione definisce quest'ultima come colui che ha creato la vita.

L'utente Reddit Nitsunekoni ha condiviso la propria teoria che concilia le informazioni che riguardano i due leggendari dando così una spiegazione originale alla nascita di tutti i Pokémon. Nel post riportato in fondo alla news l'appassionato fa notare come entrambe le creature, per essere presenti prima di qualunque altra, debbano essere nate prima di Dialga, il mostro che ha dato origine al tempo. Ciò renderebbe possibile per i due Pokémon l'aver dato la vita l'uno all'altro in una sorta di simultaneità causata dall'assenza dei concetti di "prima" e "dopo". Nonostante la complessità la teoria sembra avere senso per via della natura dei due mostri che va oltre la comprensione umana.

