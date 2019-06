Pokemon: questa teoria ci spiega il motivo per cui Mr. Mime sarebbe il padre di Ash!

Pokemon è uno degli anime più seguiti di tutti i tempi. Dopo 22 anni di storia l'opera creata da Satoshi Tajiri continua ad appassionare fan da tutto il mondo, che condividono giorno per giorno le loro teorie riguardanti i molti misteri ancora irrisolti nella serie.

Uno dei principali punti interrogativi della saga riguarda l'identità del padre del protagonista Ash Ketchum, ancora oggi sconosciuta. Certo, negli anni abbiamo fatto la conoscenza della madre Delia, ma riguardo la figura paterna si sa ancora poco e nulla.

Secondo una delle teorie più gettonate il padre di Ash potrebbe essere il Professor Oak, lo studioso pokemon di Biancavilla, ma altre teorie leggermente più impopolari si sono ritagliate negli anni il loro spazio.

Secondo una di queste, il padre non sarebbe nient'altro che Mr. Mime, il pokemon umanoide di prima generazione. Per i fautori di questa idea l'identità del padre sarebbe provata da due fattori: il primo riguarda la crescita del protagonista e la seconda la vicinanza tra il pokemon e la madre Delia.

Ash nonostante il passare degli anni non invecchia, di conseguenza secondo alcuni potrebbe avere in se del sangue di pokemon. Questo primo fattore spiegherebbe il motivo per cui il protagonista sembrerebbe in grado di comunicare loro. Il secondo fattore riguarda lo strano rapporto tra Mr. Mime e Delia: la coppia infatti, oltre a vivere sotto lo stesso, compie spesso diverse attività insieme, tra cui l'andare in vacanza o l'eseguire commissioni per la casa.



Un bel grattacapo per Ash, che nei prossimi episodi di Pokemon Sun & Moon sarà occupato contro la Lega di Alola. E voi cosa ne pensate? Questa teoria potrebbe avere un fondo di verità? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!