Pokémon: una terribile censura per il Team Rocket scovata da un fan

Le censure nel mondo degli anime sono praticamente all'ordine del giorno, e l'Italia non fa assolutamente eccezione. Nel corso degli anni in fatti abbiamo visto numerose scene tagliate anche da serie famose come Dragon Ball, Naruto e anche Sailor Moon, e anche il famosa trasposizione animata di Pokémon rientra tra le vittime.

Un fan ha infatti condiviso su Reddit una scena che potrebbe sembrare apparentemente innocente, ma che ha subito un pesante taglio in fase di montaggio. La clip in questione, che trovate in calce alla notizia, ha come protagonisti Jesse e James, membri storici del Team Rocket, che hanno seguito Ash e compagni praticamente ovunque nel corso delle prime serie.

Dopo aver rubato delle apparecchiature mediche, Jesse e James vengono colti in flagrante, e non appena parte l'OST del Team Rocket, assistiamo ad uno dei loro particolari discorsi di presentazione, che hanno la caratteristica di essere in rima, ma non quello riportato da @g0dzilllla. Infatti verso la fine del video vediamo un netto taglio della battuta finale di James, per evitare che dica una parola in rima con "itching", detta precedentemente dalla partner.

Una scelta che lascia intendere quanto tengano le emittenti televisive a non trasmettere un linguaggio poco appropriato ai bambini, target principale di questo genere di programmi, ma che manca di rispetto al lavoro degli autori originali e degli adattatori. Ricordiamo che una fan ha realizzato un particolare cosplay di Charizard, e che è stato pubblicato il primo trailer italiano di Pokémon Esplorazioni.