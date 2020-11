Pokémon: la terribile storia nascosta tra le illustrazioni delle carte

Gli amanti delle carte Pokémon sono sempre molto attenti agli artwork che rappresentano i loro mostri preferiti ed in 2 di questi un fan ha scoperto un'inquietante storia. Andiamo a vederla.

Per disegnare le figure rappresentate sulle carte e le diverse immagini presenti sulle scatole di deck e buste di espansione dei più svariati giochi di carte collezionabili, vengono da sempre coinvolti i migliori artisti in circolazione. Pokémon non fa eccezione e ciò affascina numerosi fan e collezionisti meravigliati dalle illustrazioni dei mostriciattoli tascabili.

Tra le carte dedicate ai Pokémon di Galar però possiamo notare come in particolare due disegni ci riescano a raccontare una terribile storia. Come potete vedere nel Tweet di Meepthemeep_ riportato al termine della news, tra le carte del deck Spada e Scudo, Cramorant e Arrokuda sembrano essere coinvolti in una spiacevole situazione, soprattutto per quest'ultimo.

Nella carta dedicata al Pokémon somigliante ad un pesce infatti possiamo vedere nella parte alta dell'illustrazione, alle spalle del mostro, il protagonista della seconda carta mentre si immerge in acqua. La storia continua poi nella figura della carta del Pokémon dalle fattezze di un uccello il quale sembra proprio tenere in bocca Arrokuda.

Non è la prima volta che dal franchise dei mostri tascabili nascono racconti inquietanti di questo tipo come successo recentemente coi Pokémon di tipo spettro. Voi cosa ne pensate? Lasciateci un commento. Vi lascio inoltre un nostro articolo sulle carte Pokémon più costose al mondo.