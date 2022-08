Pokémon: The Arceus Chronicles, annunciato un nuovo anime in arrivo su Netflix

Mentre Ash affronta l'ultima fase del campionato mondiale in Pokémon Esplorazioni, il franchise animato continua a espandersi con un nuovo capitolo. The Pokémon Company ha annunciato Pokémon: The Arceus Chronicles, un nuovo anime in arrivo in esclusiva assoluta su Netflix.

L'iconico brand di Game Freak e Nintendo continua Arceus. Dopo il videogioco Leggende Pokémon: Arceus, riadattato da WIT Studio in Pokémon: La neve di Hisui, la creatura leggendaria divina tornerà in uno speciale animato

The Pokémon Company International ha presentato con un primo teaser trailer Pokémon: The Arceus Chronicles, speciale che debutterà sul catalogo streaming di Netflix entro la fine dell'anno. In questa nuova avventura, Ash, Pikachu e Goh torneranno a visitare la Regione di Sinnoh per affrontare una minaccia incombente.

I protagonisti riceveranno un messaggio misterioso da Arceus e unendo le forze con altri compagni conosciuti nel corso del loro viaggio faranno tappa al Monte Corona per indagare. Li incontreranno un Heatran furioso e gli sgherri del Team Galassia, determinati a ritrovare il loro leader scomparso aprendo un varco tra le dimensioni.

Pokémon: The Arceus Chronicles debutterà ufficialmente dal 23 settembre, ma verrà presentato in anteprima assoluta con una proiezione speciale ai Campionati Mondiali Pokémon 2022 che si terranno a Londra il 19 agosto.