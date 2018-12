Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, ecco la locandina ufficiale

Dopo il primo teaser delle scorse settimane e in attesa del trailer completo, è trapelata online la locandina del lungometraggio destinato a riportare i fan dei Pokémon indietro di decenni: Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution. Il protagonista, non serve certo specificarlo, è proprio il potentissimo Mewtwo.

Mewtwo, per qualsiasi appassionato della serie Pokémon, è una specie di simbolo, un'effigie del primo vero nemico che abbia trasmesso delle vibrazioni leggendarie, da mito vivente. Il film del 1999 Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora non ha fatto altro che confermare questa sensazione nei fan, che non potranno certo dimenticare le emozioni provate assistendo, per la prima volta seduti sulle poltrone di un cinema, al combattimento di questo potentissimo essere con Ash e la sua controparte benigna, Mew.

Il climax emotivo poi ha raggiunto vette difficilmente eguagliate dalla serie. Forse per questo la casa di produzione TOHO ha deciso di puntare ancora una volta sulla sua figura, e si appresta, nel 2019, a portarlo nelle sale ancora una volta, con il lungometraggio intitolato Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution.

Nei giorni scorsi è stato diffuso il primo breve filmato promozionale, in cui si intravede per pochi secondi il possente clone di Mew, accompagnato dalla paradigmatica scritto "La Leggenda è tornata". A gennaio avremo il trailer completo, ma per ora è necessario accontentarsi di una locandina, trapelata su Twitter e pubblicata per noi dall'utente moetron (il post con l'immagine in questione è visibile nella parte bassa della notizia).

Il poster vede Mewtwo puntare il braccio verso di noi, con l'aura psichica di colore viola che lo contraddistingue che circonda tutt'intorno. Nella versione 3D in CG sembra ancora più minaccioso che nell'originale. In basso è ricordata la data di uscita giapponese, il 12 luglio del 2019. Purtroppo non si sa ancora nulla della trama di Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution (che sarà diretto da Kunihiko Yuyama e Motonari Sakakibara e scritto da Takeshi Shudo), nè di un possibile arrivo anche in Italia, ma restare sulle pagine di Everyeye per avere tutti gli ultimi aggiornamenti.