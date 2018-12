Pokémon-The Movie:Mewtwo Strikes Back Evolution, ecco il secondo teaser trailer

Dopo il primo breve filmato e la locandina dei giorni scorsi, ecco il secondo teaser trailer di Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution, il prossimo lungometraggio del franchise, che chiuderà il cerchio apertosi venti anni fa con il primo. Nel video ripercorriamo questo lasso di tempo e ammiriamo nuove immagini dalla pellicola.

Nelle scorse settimane abbiamo assistito all'annuncio ufficiale e alle prime informazioni per quanto riguarda l'evento principale per tutti gli appassionati di Pokémon nel mondo: il lungometraggio animato Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution. Come il titolo lascia benissimo intuire, si tratta di un rifacimento dello storico primo film dedicato al franchise, che vedeva scontrarsi Mew e il suo clone malvagio Mewtwo.

Il primo brevissimo filmato pubblicitario ci mostrava pochissimo, mentre la locandina di ieri ci faceva almeno vedere Mewtwo in tutta la sua maestosità, ma oggi, con il secondo teaser trailer possiamo ammirarlo nella prima sequenza animata della pellicola mai mostrata. Come potete vedere nel post Twitter riportato in calce alla presente notizia (appartenente all'account ufficiale del film) però, non si tratta solo di questo.

Il video infatti ci mostra prima un riassunto del percorso che ci separa da quel 1998 in cui uscì la prima versione del film, con l'impressionante successo che ne derivò. Poi però, negli ultimi secondi, possiamo distinguere Mewtwo mentre insegue la sua nemesi, il piccolo e benevolo Mew, sopra un oceano di nuvole, illuminati da una gigantesca luna piena. Il tutto, chiaramente, nella CG che andrà ad animare Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution.

A quanto apprendiamo da ulteriori indiscrezioni, il primo full trailer dovrebbe essere diffuso domani, in modo da marchiare definitivamente il 2019 come l'anno in cui la leggenda di Mewtwo tornerà, per parafrasare una frase promozionale del lungometraggio. Rimanete quindi vigili sulle pagine di Everyeye per vedere cosa avrà da svelarci. Ricordiamo che Pokémon - The Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution uscirà in Giappone il prossimo 12 luglio.