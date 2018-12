Pokémon the Movie - Mewtwo Strikes Back: Evolution esordirà in Giappone a luglio 2019

Durante una recente presentazione, la casa di produzione cinematografica giapponese TOHO ha rivelato che il 22° film ispirato al franchise di Pokémon esordirà in Giappone il 12 luglio 2019, ossia dodici mesi dopo il suo annuncio ufficiale.

Intitolata Pokémon the Movie - Mewtwo Strikes Back: Evolution (Mew Two no Gyakushū Evolution), l'attesissima pellicola è stata infatti annunciata nel mese di luglio 2018, attraverso un trailer svelato al termine del precedente lungometraggio della serie, Pokémon il Film: In ognuno di noi (Gekijōban Pocket Monster: Minna no Monogatari).

Il titolo del film è un preciso riferimento al primissimo lungometraggio del brand, che in Italia venne distribuito per la prima volta il 20 aprile 2000 col titolo “Pokémon il film - Mewtwo colpisce ancora”. Il film dovrebbe essere infatti un moderno remake della pellicola che, tanti anni fa, introdusse il leggendario Pokémon clonato dal DNA di Mew: Mewtwo, appunto.

Voci di corridoio non ancora confermare suggeriscono che la pellicola potrebbe invece essere ambientata nella nuova continuity stabilita con Pokémon: Scelgo Te! ed il suo sequel, Pokémon il Film: In ognuno di noi, che appunto hanno mostrato ai fan una versione alternativa del viaggio compiuto dal protagonista Ash Ketchum (in originale Satoshi) nel meraviglioso mondo dei Pocket Monsters.