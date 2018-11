Pokémon The Movie - Scelgo te! avrà un adattamento manga dedicato!

Da poco i fan hanno avuto la conferma che il film del 2017, Pokémon The Movie - Scelgo te!, avrà un adattamento ulteriore, sotto forma di manga, in cui verranno narrate in maniera ancora più approfondita le vicende successive all'incontro tra Ash e il suo fedele Pikachu.

Ovviamente per qualsiasi fruitore, l'esperienza derivante dalla visione di un prodotto filmato e quella che suscita invece una lettura di un prodotto cartaceo, sono radicalmente differenti. Questo vale anche per i prodotti legati al franchise dei Pokémon, con i fan che sono curiosi di esperire in maniera differente le avventure dei loro protagonisti. A quanto pare, potranno farlo anche con le vicende narrate nel lungometraggio Pokémon The Movie - Scelgo te! del 2017, che riceverà presto un adattamento manga dedicato.

Viz Media ha infatti annunciato che porterà un manga basato sulla pellicola in questione, in cui i fan potranno guardare da un punto di vista diverso le vicende ivi narrate. La storia e i disegni saranno a cura dell'artista Ryo Takamisaki, e, come chi ha visto il film saprà, si tratterà di un reboot dell'inizio della serie originale, con Ash e Pikachu che non si limiteranno a girovagare per la regione di Kanto, come era stato fin ora. I due infatti si inoltreranno immediatamente nelle regioni circostanti, incontrando pokémon di generazioni successive molto prima, fino ad arrivare ad una tremenda battaglia con il leggendario Ho-Oh.

Il manga di Pokémon - Scelgo te! (di cui potete vedere la copertina in calce alla notizia) arriverà in America l'11 dicembre, e Viz Media lo descrive così nel sito ufficiale:

"Quando Ash Ketchum, il giorno del suo decimo compleanno, dorme troppo, si ritrova con un Pikachu dall'indole alquanto scontrosa, al posto del pokémon iniziale che desiderava. Ma dopo un inizio difficile, Ash e Pikachu diventano grandi amici e veri compagni di squadra, e, dopo aver posato un raro sguardo sul leggendaro Ho-Oh in volo, decidono di inseguirlo insieme. Gli allenatori Verity e Sorrel si uniscono ad Ash nel suo viaggio e lungo la strada incontrano il misterioso pokémon mitologico Marshadow. Proprio mentre sono vicini al loro obbiettivo, un arrogante allenatore di nome Cross si mette sulla loro strada. Riusciranno Ash e Pikachu a sconfiggerlo e a raggiungere Ho-Oh come promesso, o il loro viaggio andrà incontro ad una fine prematura?"

Che ne pensate? Siete interessati a questa nuova visione del film Pokémon The Movie - Scelgo te! ?