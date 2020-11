Pokémon: The Wand Company l'ha fatto davvero, ecco una riproduzione reale della Poké Ball

C'è un elemento del mondo dei Pokémon che nel tempo è diventato un vero e proprio simbolo, un'icona di uno dei franchise più proliferi al mondo. La Poké Ball è uno degli strumenti con il quale un allenatore riesce ad entrare in possesso di una delle buffe creature che caratterizzano lo splendido immaginario dell'opera.

Fino a qualche tempo fa c'è stato un profondo alone di mistero nei riguardi delle Poké Ball e sul loro funzionamento. Fu Junichi Masuda, responsabile dei videogiochi di Pokémon Diamante e Perla, a svelare che le sfere "erano tanto confortevoli da convincere gli stessi mostriciattoli a vivere volontariamente al loro interno", come una sorta di camera d'albergo extra-lusso. In seguito, grazie al merchandising, è stato possibile dare un'occhiata a cosa avviene esplicitamente all'interno di una Poké Ball che varia a seconda della creatura al suo interno.

A tal proposito, The Wand Company, una società divenuta celebre per aver messo in vendita una replica del phaser di Star Trek, ha annunciato di aver realizzato una riproduzione realistica della Poké Ball. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è proposto al pubblico ad un prezzo di 99,99 dollari (circa 83 euro al cambio attuale) e sarà disponibile all'acquisto nei negozi ufficiali.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa riproduzione della Poké Ball, vi piace o il prezzo è troppo eccessivo? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento qua sotto.