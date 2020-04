Pokémon: preparatevi a passare dei guai, il Team Rocket sta tornando

Fin dall'inizio della serie animata dei Pokémon, il Team Rocket ha dimostrato di sapersi rialzare dalle proprie sconfitte e ripartire immediatamente alla caccia dei nostri protagonisti. Questa mentalità resiliente è diventata ormai una costante per il trio, il quale si prepara a ritornare in scena nei prossimi episodi dell'anime.

Questa volta, però, l'ennesima sortita di Jessie, James e Meowth potrebbe causare qualche grattacapo in più ai nostri protagonisti, i quali sono nel bel mezzo del loro viaggio per le regioni del mondo Pokémon. Infatti, in quest'ultima stagione, Giovanni ha fornito loro un temibile dispositivo in grado di evocare delle creature tascabili estremamente potenti.

Questo nuovo espediente è stato utilizzato per la prima volta in una delle puntate iniziali della serie, in cui il Team Rocket aveva colto di sorpresa Ash e Go in cima ad una torre piena zeppa di Ivysaur. Quest'ultimi erano stati attirati da una forte concentrazione di luce, ed è proprio in questo frangente che il trio ha sfoderato il suo asso nella manica, non riuscendo comunque a sopraffare i loro avversari.

L'utente Twitter Arkeus88 ha condiviso i titoli dei prossimi due episodi dei Pokémon, uno dei quali recita "Riposa, Team Rocket", confermando chiaramente il loro coinvolgimento nella puntata numero 24 che andrà in onda il 3 Maggio.

Per quanto riguarda la successiva, fissata per il 10 di Maggio, il titolo suggerisce l'esplosione di uno scontro a dir poco spettacolare, visto che a scendere in campo sarà un certo Mega Lucario.

