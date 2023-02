Pokémon, i titoli dei prossimi episodi sull'ultimo viaggio: torna un pokémon amato di Ash

Avendo viaggiato per ben otto regioni (Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unima, Kalos, Alola e Galar), Ash Ketchum ha incontrato tanti pokémon. Alcuni li ha potuti soltanto osservare da lontano, altri li ha combattuti perché in possesso di altri allenatori, altri ancora invece sono finiti nelle sue pokéball.

Sono stati tanti i pokémon catturati da Ash Ketchum nel corso del suo viaggio quindi, ma soltanto alcuni hanno fatto parte delle sue squadre alla Lega Pokémon. Alcuni di questi, nonostante non siano stati i migliori in combattimento, risultano comunque essere tra i più amati. Ovviamente c'è più nostalgia e affetto per le creature di prima generazione, che stanno pian piano tornando nell'anime di Pokémon che a breve saluterà Ash. Dopo il ritorno di Butterfree, di Squirtle, di Bulbasaur e di Charizard, c'è un'altra creatura pronta al ritorno.

I titoli degli episodi di Pokémon della seconda metà di febbraio sono i seguenti:

Episodio 6: "Osservare la stessa luna" del 17 febbraio 2023;

Episodio 7: "Cavalcata su Lapras" del 24 febbraio 2023;

Due episodi che continuano l'ondata nostalgica. Come ben si intuisce dal secondo titolo, tuttavia, ci sarà il ritorno del Lapras di Ash, che ormai non si vede da tantissimo tempo. Il pokémon d'acqua è sempre stato uno dei più amati in generale e finalmente tornerà per salutare il suo vecchio allenatore. E non è detto, naturalmente, che nell'episodio 6 non ci sia qualche altro ritorno però per il momento ancora nascosto dal titolo.

E voi chi altro vorreste rivedere in Pokémon? Ricordiamo che l'anime si concluderà a fine marzo con il saluto finale ad Ash Ketchum e a Pikachu.