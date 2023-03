Pokémon: un ultimo toccante ritorno al passato prima dell'addio ad Ash

Il 2023 rappresenta un anno significativo per il franchise di Pokémon. Se da una parte i fan aspettano di vedere come evolverà l’avventura proposta in Scarlatto e Violetto coi DLC in arrivo a fine anno, dall’altra gli appassionati dell’anime stanno per salutare Ash Ketchum, arrivato in un’ambientazione molto particolare prima dell’addio definitivo.

Il decimo episodio di Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master ha infatti portato lo storico protagonista e i suoi compagni nella città di Alto Mare. Conosciuta anche come Città dell’Acqua, questa zona è presente nella regione di Johto, ed è stata introdotta per la prima volta nella quinta pellicola del brand, Pokémon Heroes, uscita in Giappone nel luglio del 2002. È qui che si trova il Giardino Segreto, dimora dei due leggendari introdotti nella terza generazione: Latios e Latias, il quale ha stretto un forte legame con Ash proprio nel corso di quest’ultima serie.

Poche volte nella storia del franchise, nell’anime sono stati fatti dei riferimenti tanto diretti a situazioni viste nei film, e per questo appare ancora più curiosa la scelta di riportare il protagonista anche di fronte a Bianca, nipote di Lorenzo, custode del museo della città. Per molti spettatori il ritorno ad Alto Mare è stata una vera sorpresa, un modo per rivisitare dopo più di 20 anni un luogo che ha rappresentato molto per Ash, e per il suo nuovo, prezioso, compagno Latias.

Prima di salutarci, vi lasciamo al trailer dell'addio di Ash e Pikachu, e alle reazioni dei fan riguardo lo scioglimento del Team Rocket.