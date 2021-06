Pokémon: la top 5 dei compagni di viaggio di Ash Ketchum

Nel corso dei suoi lunghi viaggi per le regioni del mondo, Ash ha catturato tanti Pokémon, formando squadre diverse e più o meno forti con cui lottare contro i capipalestra e contro gli allenatori alla ricerca del titolo della Lega Pokémon della regione di riferimento. Ma è riuscito ad andare avanti non solo grazie alle creature.

Nel corso dei viaggi infatti Ash si è circondato di amici che lo hanno aiutato nelle situazioni più spinose. Che sia affrontare il Team Rocket, risolvere qualche enigma o fuggire da un luogo, Ash ha avuto dei compagni di rilievo su cui contare. Quali sono i cinque compagni di viaggio migliori di Ash Ketchum in Pokémon?

In quinta posizione inseriamo Vera, l'accompagnatrice di Ash durante il viaggio a Hoenn. In Pokémon Advance, la serie aveva bisogno di rimpiazzare Misty e ha trovato un sostituto affidabile proprio in Vera. Ci si rende conto subito che Vera non è Misty e, nonostante la necessità di ricoprire il ruolo femminile, la ragazza riesce a farlo con indipendenza e mostrando un aspetto completamente nuovo del mondo Pokémon, compiendo il proprio viaggio e la propria maturazione.

Al quarto posto c'è invece Iris di Pokémon Bianco e Nero. L'allenatrice di pokémon tipo drago è energica e sicura di sé e riesce a creare un ottimo affiatamento con Ash e col resto del gruppo, divertendo anche con qualche sotto trama interessante. In terza posizione inseriamo Misty, la compagna di viaggio originale di Ash e che è stata a lungo uno dei pilastri dell'anime. Nonostante un certo caratterino, che la farà entrare diverse volte in diverbi con il protagonista, Misty riesce sempre a dare l'equilibrio giusto all'interno del gruppo.

In seconda posizione c'è invece Serena, il personaggio femminile più amato dell'anime di Pokémon. Durante il viaggio a Kalos, Serena accompagnerà Ash in quella che forse è la serie più matura per l'allenatore. Si ha infatti l'impressione che la serie XY di Pokémon abbia permesso ad Ash di continuare la propria maturazione perfettamente proprio grazie al bilanciamento dei due personaggi.

Infine, in prima posizione c'è Brock. L'allevatore di pokémon è stato a dir poco fondamentale per Ash. Dapprima avversario, è stato per lungo tempo il membro più esperto dei viaggi nelle prime quattro regioni - Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh - lasciando andare Ash soltanto in occasione di Unima. Brock è stato necessario per insegnare ad Ash la cura dei pokémon, la preparazione dei cibi e altre informazioni importantissime per un allenatore. È stato inoltre il compagno di viaggio che ha affiancato per più tempo Ash.

Secondo voi invece quali sono i personaggi più importanti di Pokémon che hanno accompagnato Ash durante il suo viaggio?