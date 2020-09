Pokémon: le traduzioni hanno censurato le relazioni sessuali tra pokémon e umani?

Il mondo di Pokémon, pur partendo dai videogiochi, si è poi espanso diventando anime e manga. In particolare la trasmissione televisiva ha subito numerose censure nel corso della sua storia. Sono diventate virali la censura del Team Rocket e quella che riguardava il seno di Misty.

Se l'anime, che per molti adattatori d'oltreoceano doveva essere diretto ai bambini e quindi non poteva contenere certi riferimenti, è ricco di queste censure, i videogiochi non sono da meno. Nell'edizione statunitense di Pokémon Diamante e Perla alcuni fan hanno scovato un adattamento completamente diverso rispetto a quanto espresso in originale per quanto riguarda un presunto rapporto fisico tra umani e pokémon.

Alla Biblioteca di Canalipoli, a Sinnoh, il giocatore si trova di fronte alcuni volumi della storia del mondo e dei pokémon. In inglese la traduzione specificava che pokémon e umani erano molto vicini, tanto da mangiare allo stesso tavolo. Un fan però ha deciso di prendere la stessa frase in giapponese e tradurla in modo molto più letterale: "Una volta c'erano pokémon che si sposavano con le persone. Una volta c'erano persone che sposavano pokémon. Una volta questa pratica era normale perché pokémon e persone erano uguali".

Questa frase ovviamente può nascondere significati diversi e non soltanto riferirsi a un presunto rapporto di natura sessuale tra umani e creature tascabili. Avevate mai sentito parlare di questa censura?