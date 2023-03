Pokémon, il trailer del finale di Ash Ketchum e Pikachu: l'addio dei protagonisti

C'è tanta attesa per l'ultimo episodio con Ash Ketchum e Pikachu. La produzione dell'anime di Pokémon, dopo tanti anni, numerose stagioni, medaglie ottenute e pokémon catturati, ha deciso di mandare in pensione le icone del suo franchise, affidando il futuro a una nuova coppia di ragazzini protagonisti, che possano dare vita a un altro ciclo.

Prima però c'è da tirare le fila sul personaggio di Ash, che ha accompagnato gli spettatori di Pokémon per tutti gli ultimi venticinque anni. Il 24 marzo 2023 arriverà sulle emittenti giapponesi Pokémon: Aim to be a pokémon master episodio 12, che sarà l'ultimissimo di questa breve serie partita a gennaio dedicato al finale dell'allenatore. Ormai da tre mesi, infatti, Ash sta vagando senza meta facendo incontri che hanno fatto fioccare ricordi nostalgici.

Il trailer del finale di Pokémon con Ash Ketchum e Pikachu è disponibile nel video in alto, con l'account ufficiale dell'anime che ha deciso di caricare il tutto su Youtube. Ash e Pikachu sono sotto un albero mentre si riparano dalla pioggia, mentre poi si intravedono vari pokémon, alcuni selvatici e altri di Ash, come dei Rattata e un Butterfree, poi Charizard e Bayleef e non solo; si rivede anche il professor Oak. Ma l'attenzione è sulla domanda di Ash, ovvero come si diventa maestro di pokémon e cosa vuol dire diventarlo.

Il regista di Pokémon ha risposto a questa domanda, chissà se anche il 24 marzo Ash riuscirà a dare una risposta soddisfacente, chiudendo in bellezza la sua avventura nel mondo pokémon. In Giappone, le stazioni di Tokyo sono state anche conquistate da un video promozionale con la storia di Ash, per celebrare l'arrivo del finale.