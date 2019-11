Pokémon: ecco il trailer del primo, emozionante episodio della nuova serie

La nuova serie Pokémon debutterà il 17 novembre e come anticipato da ormai diversi giorni, il primo episodio si focalizzerà interamente sulla vita di Pikachu. A tal proposito, poche ore fa è stata finalmente condivisa una prima preview intrisa di nuovi dettagli, che suggerirebbe una premiere decisamente più toccante di quanto non ci si aspettasse.

Come potete vedere in cima all'articolo, la puntata mostrerà la vita vissuta da Pikachu ancora prima della sua trasformazione, ovvero tutto ciò che la leggendaria mascotte passò prima di diventare il fidato compagno di Ash Ketchum. Il trailer mostra il percorso di crescita di Pichu, che sembrerebbe essere stato adottato in prima battuta da un Kangaskhan.

La sinossi dell'episodio del resto aveva anticipato qualcosa di simile: "In una foresta situata da qualche parte nella regione di Kanto, c'era una volta un Pichu solitario. Questo Pichu - ancora piuttosto giovane - ebbe un certo incontro e un conseguente addio. Questo evento è ambientato poco prima che Ash e il suo partner Pikachu partissero per il loro viaggio. Questo è l'inizio dell'anime Pocket Monster".

La premiere di Pocket Monster andrà in onda in Giappone tra una settimana esatta e approderà con tutta probabilità in occidente nei prossimi mesi. In una recente intervista la doppiatrice Rica Matsumoto rivelò che "Il primo episodio sarà un flashback e non influirà nell'andamento della storia della nuova serie", nonostante questo però Studio OLM ha innegabilmente scelto di assumersi una grande responsabilità, visto che non sarà sicuramente facile soddisfare tutti gli appassionati.

