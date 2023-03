Pokémon: primo trailer e visual per il nuovo anime, inizio il viaggio di Liko e Roy

Mentre Ash Ketchum continua la sua ultima avventura nella serie Aim to Be a Pokémon Master, la community si prepara a seguire il viaggio di Liko e Roy. È stato infatti pubblicato il primo trailer per promuovere il debutto del primo episodio, fissato per il 14 aprile 2023, che avrà la durata di circa un’ora, con l'aggiunta di altri dettagli.

Nel video, presente in cima alla notizia, si notano i character design di Liko e Roy, e la singolare gemma e Poké Ball che sembrano essere legate al destino di entrambi, prima però di introdurre un Pikachu, accompagnato da Friede, un ragazzo dai capelli bianchi il cui design richiama molto quello di un aviatore. Liko viene mostrata in un contesto scolastico, mentre scambia qualche parola col suo Sprigatito, starter della regione di Paldea, a cui appartiene anche un aggressivo Ceruledge.

A prestare la voce ai protagonisti saranno Minori Suzuki, nel ruolo di Liko, e Yuka Terasaki in quello di Roy, mentre Taku Yashiro sarà Friede, e Ikue Otani tornerà a doppiare Pikachu, descritto come Capitan Pikachu. Alla regia invece troviamo Saori Den, affiancato da Daiki Tomiyasu come direttore creativo, Dai Sato come supervisore degli script, e Rei Yamazaki in qualità di character designer.

Inoltre, è stata pubblicata anche la key visual, disponibile in calce, dove vengono presentati tutti i protagonisti, e probabilmente anche l’antagonista della serie, il ragazzo dai capelli bianchi e neri sulla sinistra, con sullo sfondo il leggendario Rayquaza shiny di cui è stata già confermata l’apparizione in uno dei primi episodi. Diteci cosa ne pensate di queste novità sul prossimo anime di Pokémon nella sezione commenti.