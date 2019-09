Pokémon: trapela in rete il primo trailer della nuova serie!

La nuova serie dei Pokémon è stata annunciata senza non poche polemiche, soprattutto per paura che l'opera perdesse quel filone di originalità che ha mantenuto unita l'enorme community di appassionati dietro uno dei franchise più floridi al mondo. Ma salvo le critiche, viene finalmente diffuso in rete il primo trailer promozionale.

Appena qualche giorno fa siamo riusciti a scoprire le identità dei nuovi personaggi della serie, tramite il character design, adesso confermato, di Satoshi e Gou. Quest'ultimo, infatti, doppiato da Daiki Yamashita (Izuku di My Hero Academia) è un personaggio inedito, un ragazzino di 10 anni con il sogno di catturare Mew, un Pokémon leggendario incontrato durante la sua infanzia.

Nel trailer in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, viene confermata la data del 17 novembre come debutto, ma anche il team che si occuperà del nuovo adattamento animato. La regia, questa volta, sarà affidata all'esordio di Maki Kodaira come director, sotto la direzione esecutiva di un veterano del franchise, Daiki Tomiyasu (Pokémon Sun & Moon). Shoji Yonemura, altro veterano dell'opera, infine, si occuperà della sceneggiatura, affiancato da Shuhei Yasuda al character design. La produzione della serie, invece, sarà affidata alla qualità delle animazioni dello studio OLM.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova serie animata dei Pokémon, vi piace? Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo progetto del franchise con un commento qua sotto.