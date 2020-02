Pokémon: trapelati gli spoiler degli episodi 15 e 16, una nuova aggiunta al team di Ash?

L'episodio 12 di Pokémon è andato in onda la scorsa domenica e a quanto pare, nella prossima puntata sarà trasmesso un importante scontro con protagonista Ash. Per affrontare queste sfide l'allenatore avrà sicuramente bisogno di nuovi compagni, e a quanto pare un nuovo Pokémon potrebbe entrare a far parte della sua squadra tra poche settimane.

In calce potete dare un'occhiata alle sinossi degli episodi 15 e 16, rispettivamente in programma per l'1 e l'8 marzo 2020. Gli avvenimenti della prima, intitolata "L'osso del Cubone", vengono così riassunti: "Sono insorti dei problemi nel laboratorio del Professor Sakuragi e quindi per la prima volta Go torna a casa, in modo da rincontrare i suoi genitori e la nonna. Gli adulti però sono in ritardo e mentre aspetta, Go vede un Mankey che attacca e ruba un osso ad un Cubone. Il ragazzo corre in suo aiuto insieme a Scorbunny e si mette alla ricerca dell'osso perduto..". Cubone potrebbe quindi essere l'ennesima aggiunta al team di Go, sempre più volenteroso di espandere il proprio Pokédex.

La puntata 16 comunque, è decisamente quella più interessante delle due. La sinossi dell'episodio recita quanto segue: "Strani eventi continuano a verificarsi nel laboratorio del Professor Sakuragi: le stanze vengono messe sottosopra e qualcuno o qualcosa continua a rompere degli oggetti. Il responsabile non è altro che Gengar, tornato ancora una volta a infastidire il professore. Ash e Go non intendono farselo scappare, ma il primo inizia a comportarsi in modo strano.. potrebbe essere stato maledetto dal Gengar?". Il Pokémon spettro farà dunque il suo ritorno e a questo punto sembra davvero improbabile che non venga catturato da qualcuno. Ash sta scegliendo con cautela i nuovi innesti del suo team e secondo molti, un Gengar potrebbe migliorare ulteriormente la sua squadra.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere questo nuovo Pokémon nel team di Ash? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla preview del nuovo episodio di Pokémon.